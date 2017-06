20-06-2017, Politie Ommelanden Noord / Facebook

Getuigen gezocht van inbraak in Delfzijl

Delfzijl - In de nacht van maandag op dinsdag was er een inbraak bij Eye Wish Opticiens, Landstraat 22 te Delfzijl.

Mocht je iets gezien/gehoord hebben in relatie tot genoemde inbraak dan is het verzoek om contact op te nemen met de politie: 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000