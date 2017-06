Doe aangifte



Mensen die gedupeerd zijn, worden verzocht om aangifte te doen. Dat kan via internet. Daarnaast is de politie op zoek naar getuigen van de vernielingen. Om onderzoek te kunnen doen en te achterhalen wie voor de vernielingen verantwoordelijk is, heeft de politie ook graag beschikking over camerabeelden. Mogelijk hebben gedupeerden beveiligingscamera ’s of is in hun omgeving iemand die de beschikking heeft over beelden van de vernieling.

Camera in beeld



De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben.

Uploaden foto's en filmpjes



Beelden kunnen worden geüpload via deze link naar www.politie.nl. Gedupeerden die aangifte hebben gedaan kunnen daar ook foto’s uploaden van de schade die zij hebben. De politie wil deze foto’s meenemen om te kijken of er overeenkomsten in de vernielingen zijn.

Getuigen



Vanwege het onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen van de bekrassingen. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 (lokaal tarief).