20-06-2017, 112Wagenborgen.eu

Glazenwasser gewond na val van ladder

Wagenborgen - Aan de Familie Bronsweg in Wagenborgen is dinsdagmiddag een glazenwasser gewond geraakt.

De glazenwasser viel van 4 meter hoogte naar beneden. Buurtbewoners zagen het ongeluk gebeuren en schakelden de hulpdiensten in. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer, die met onbekende verwondingen is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk.