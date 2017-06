20-06-2017, Jordi Haverdings/Infoleek.nl

Melding persoon te water bij Leekstermeer (Video)

Nietap - Een omstander die dinsdag rond half 6 langs het water bij het Leekstermeergebied fietste zag een verlaten kinderfiets in de berm liggen.

Hierop heeft de vrouw met de meldkamer gebeld die vervolgens de politie, brandweer, traumahelikopter, ambulance en de duikers uit Groningen opgeroepen heeft om met spoed ter plaatse te gaan. Brandweer Leek is als eerst met speciale droogpakken het water in gegaan om te zoeken.

Even later zijn ook de duikers uit Groningen het water in gegaan om mee te helpen zoeken. Het water is systematisch doorzocht maar er werd niks aangetroffen. De hulpdiensten keerden na ongeveer een half uur terug naar de kazerne. De politie heeft de fiets meegenomen naar het bureau.

Tv Noord