21-06-2017, Patrick Wind 112Gr.

Man valt in gat op 2e etage van Conservatorium (Video)

Groningen - Een man is woensdagmorgen gewond geraakt nadat hij tijdens werkzaamheden in een gat viel op de 2e etage van het conservatorium.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De man werd door de brandweer uit het gebouw gehaald voa de hoogwerker. Daarna is de man naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Over de aard van het letsel is niks bekend. De straat was tijdelijk afgesloten. De arbeidsinspectie zal de zaak onderzoeken.