Onderzoek eerdere vernielingen

De politie doet momenteel onderzoek naar vernielingen van auto’s in de stad Groningen. Sinds 14 juni jl. kreeg de politie ruim 120 meldingen en aangiften binnen van vernielingen aan auto’s.

Stoppen overlast

De politie wil deze vernielingen zo snel mogelijk stoppen vanwege de grote overlast die dat met zich meebrengt voor de inwoners. In de briefing werd een extra aandachtvestiging meegenomen en de meldkamer was de afgelopen dagen extra alert op meldingen van vernieling aan auto's. Collega's in burger hebben uiteindelijk de man aangehouden toen hij auto's aan het bekrassen was.

U kunt helpen

De politie bekijkt alle meldingen en aangiften zorgvuldig. Gedupeerden die aangifte of melding hebben gedaan kunnen foto's uploaden via www.politie.nl . Foto's van de schade aan de auto kunnen helpen in het onderzoek. Vermeld bij de foto het nummer van uw aangifte of het kenteken van uw auto. De politie komt ook graag in contact met getuigen van de bekrassingen. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844 (lokaal tarief).