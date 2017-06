21-06-2017, Johan Wildeboer/ 112Gr.

Grote schuurbrand in Appingedam (Video)

Appingedam - Wiensdagmiddag heeft er een grote brand gewoed in een schuur aan de Garreweersterweg nabij Appingedam.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak.

Door snel optreden kon worden voorkomen dat de brand oversloeg na naastgelegen stallen. De daarin staande koeien bleven ongedeerd.

De brand is vermoedelijk ontstaan in een shovel, en is overgeslagen na ander materieel wat in de schuur stond.

Bij de brand zijn voorzover bekend geen gevaarlijkestoffen vrijgekomen.

De brandweer is de gehelemiddag bezig geweest met het bestrijden van de brand. De rookpluimen waren in de wijde omtrek zichtbaar.

Tv Noord

Dvhn