21-06-2017, Politie.nl

Man aangehouden met acht gestolen fietsen in busje

Appingedam - De politie heeft dinsdagnacht op de N360 een man in een bestelbusje aangehouden met acht nieuwe fietsen aan boord. De prijskaartjes zaten er nog aan.

Omdat de agenten dit niet vertrouwden is de man aangehouden en is de bestelbus in beslag genomen. Intussen gingen andere agenten op zoek naar fietsenzaken in de omgeving om te checken of daar ergens was ingebroken. Aan de Sikkel in Delfzijl bleek het raak. Daar waren acht fietsen gestolen bij een inbraak. De verdachte, een man van wie de identiteit nog niet is vastgesteld, is ingesloten voor een nader onderzoek.