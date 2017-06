21-06-2017, Marcel klip & Janet van der Veen

Boot zinkt in Martenshoek

Hoogezand - In de haven van Martenshoek is woensdagmiddag rond 12.30 uur een boot gezonken.

Omdat de boot een grote hoeveelheid olie en diesel lekte heeft de brandweer een oliescherm rondom het schip aangebracht. Er zal nu gekeken worden hoe en wanneer het schip geborgen gaat worden.