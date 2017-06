22-06-2017, Patrick Wind 112Gr.

Gaslek blijkt loos alarm

Groningen - De brandweer en de politie kregen woensdagavond rond 22:30 uur een melding van een gaslek aan de Turfsingel/Nieuwe Ebbingestraat in de stad.

Ter plaatse bleek er een gaslucht te hangen in een bouwput waar men bezig is met een hoofdgasleiding. Een verkeersregelaar van het project was snel ter plaatse voor uitleg van de situatie. Men had eerder die dag de gasleiding open gezaagd. Hierdoor komt af en toe nog een beetje een gaslucht vanaf. De brandweer deed wel even een meting maar keerde al snel terug.