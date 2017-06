22-06-2017, Politie.nl

Belt een “Microsoft” medewerker? Hang direct op!

Noord-Nederland - Bij de politie eenheid Noord-Nederland zijn sinds begin dit jaar al ruim 100 aangiftes binnen gekomen van mensen die benaderd zijn door criminelen die zich uitgeven als medewerkers van Microsoft.

Al langere tijd is een groep criminelen bezig om op slinkse wijze binnen te dringen in computers. Hiervoor heeft de politie al verschillende keren gewaarschuwd. In het hele land zijn inmiddels vele aangiften gedaan in soortgelijke zaken. Microsoft zal nooit zelf contact met u opnemen als u een probleem heeft met uw pc, mocht u gebeld worden door een medewerker die zegt van Microsoft te zijn verbreek dan meteen de verbinding.

Werkwijze

Vanuit het buitenland zoeken de criminelen contact met hun slachtoffers. Hierbij doen zij zich voor als medewerkers van “Microsoft” en spreken vaak de Engelse taal. Door zich voor te doen als medewerker van Microsoft proberen ze het vertrouwen te winnen en gebruiken een smoes dat er iets met de computer aan de hand is. Vaak gebruiken ze de smoes dat uw pc een virus heeft, de licentie is verlopen, een virus bevat of nog een update nodig heeft. Met deze smoes proberen ze u ervan te overtuigen om handelingen te laten uitvoeren op de pc. Om u van dienst te zijn vragen ze u om een programma te installeren zodat ze de computer over kunnen nemen. Tevens lijkt het er op dat ze geld storten op uw rekeningen om aan te tonen dat ze echt van Microsoft zouden zijn. In werkelijkheid wordt er geld van de spaarrekening naar de betaalrekening overgeboekt. Nadat het vertrouwen is gewonnen voeren ze daarna verschillende handelingen uit op uw computer. Hierna komt het moment van afrekenen. Voor de technische hulp zal betaald moeten worden. Een van de methodes die op dit moment worden toegepast is dat de oplichters vragen om iTunes- betaalkaarten te kopen en de codes hiervan door te geven aan de oplichter. Een andere optie die ze gebruiken is dat de oplichters zelfstandig geld overschrijven van uw betaalrekening. De kosten voor de geleverde hulp kan oplopen tot wel tienduizenden euro’s.

Aangiftes

Dit jaar zijn er in Noord-Nederland ruim 100 aangiftes gedaan van oplichting door deze Microsoft oplichters. Het schadebedrag bedraagt inmiddels ruim €138.000,00. Het cybercrimeteam van de politie Noord-Nederland doet samen met andere Cybercrimeteams in het land, onderzoek naar deze vorm van criminaliteit. Dit zijn omvangrijke onderzoeken omdat de verdachten vanuit het buitenland opereren. Deze internationale onderzoeken doet de politie dan ook niet alleen. Wij werken hierbij samen met Interpol.

Wat is cybercrime?

Deze “Microsoft” oplichting is een vorm van Cybercrime. Cybercrime staat voor alle vormen van criminaliteit waarbij ICT een wezenlijke rol speelt in de realisatie ervan. Cybercrime is relatief lastige criminaliteit. Door de vluchtigheid van gegevens verdwijnen sporen snel. Door de anonimiteit is het soms lastig om een verdachte te traceren. En cybercrime kent geen begrenzing in tijd of plaats. Daardoor is het voor cybercriminelen relatief eenvoudig om in korte tijd veel slachtoffers te maken en veel geld te verdienen.

Wat kunt u zelf doen om dit te voorkomen?