22-06-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Tiental woningen ontruimd na gaslekkage

Sappemeer - Een tiental woningen aan de Geraniumstraat in Sappemeer zijn donderdagochtend ontruimd na een gaslekkage in een woning in die straat.

De lekkage was bij de gasmeter in de woning. De omgeving werd ruim afgezet en een tiental woningen in de omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Medewerkers van Enexis hebben de gasleiding afgesloten waarmee het gevaar geweken was.