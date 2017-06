22-06-2017, Politie.nl

Rijksrecherche onderzoekt dood patiënt

Groningen - De Rijksrecherche heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van een man die in een zorginstelling in de stad Groningen verbleef.

Donderdagochtend rond 5:20 uur riep de zorginstelling assistentie in van de politie, omdat het ze niet lukte medicijnen toe te dienen aan een agressieve patiënt met psychische problemen. De politie heeft assistentie verleend, waarna medicatie kon worden toegediend. Daarna viel de hartslag van de man weg, waarop hij is gereanimeerd en is overgebracht naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis is de patiënt overleden.