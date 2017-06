22-06-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Auto naast oprit A7

Marum - Een automobilist is vanmiddag met zijn auto naast de oprit van de A7 belandt.

Bij de oprit van de A7 richting Drachten is aan het eind van de middag een automobilist uit Drachten met zijn auto van de weg geraakt. Waarschijnlijk is de bestuurder van de auto de macht over het stuur verloren op het door de regen glad geworden wegdek.

De man kon op eigen kracht het voertuig verlaten, waarna hij onderzocht is door ambulance personeel. Hij liep bij het ongeval letsel op aan de linkerarm, vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. Berger Collewijn heeft de auto afgesleept.