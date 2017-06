22-06-2017, OldambtNu.nl

Hennepkwekerij opgerold in Winschoten

Winschoten - De politie heeft in een appartement aan de Narcisstraat in Winschoten een kleine hennepkwekerij ontdekt. In de kwekerij stonden ongeveer 200 planten.

De planten en de kweekapparatuur zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De bewoner moet zich op een ander tijdstip melden op het politiebureau.