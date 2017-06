23-06-2017, Martin Nuver Video & Wim Henstra foto`s

Boekpresentatie `Spoed en Tegenspoed`van Piet Stuive (Video)

Groningen - Donderdagavond 22 juni 2017 werd het boek van Piet Stuive gepresenteerd in de brandweerkazerne van Wehe den Hoorn. Er waren veel genodigden waaronder de ambulancedienst, brandweer, Burgemeester, 112Groningen en andere media.

Spoed en tegenspoed is geschreven door Piet Stuive in samenwerking met Courdo Groningen.

Het boek vertelt in een biografische verhalenvorm het leven van Piet Stuive. Piet heeft sinds zijn twintiger jaren in de zorg gewerkt. In 2012 is hij na meer dan 20 jaar op de ambulance met vervroegd pensioen gegaan. Voordat hij op de ambulance is gaan werken heeft hij jaren mogen werken als ziekenverzorger, in de verpleegkunde en de psychiatrie.

In al die jaren als 'Zorgman' heeft hij veel meegemaakt. De zowel leuke als ronduit verschrikkelijke ervaringen die hij heeft opgedaan, heeft hij in samenwerking met Tien van Vliet van Courdo Groningen voor jou op papier gezet. Hieronder lees je hoe je het boek kunt bestellen. (info @ stuivebhvshop.nl)

