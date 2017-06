23-06-2017, 112groningen.nl

Bedrijfsbusje in de sloot

Zuidbroek - De bestuurder van een bedrijfsbusje is vrijdagmiddag door een nog onbekende oorzaak in de sloot beland op de N33 tussen het knooppunt en Noordbroek.

Of de bestuurder bij het ongeluk gewond is geraakt is niet bekend. Het busje is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald en afgevoerd.