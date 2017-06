24-06-2017, Patrick Wind & Martin Nuver

Middelbrand Eeldersingel Groningen (Video)

Groningen - Aan de Eeldersingel heeft zaterdagmorgen rond 05:30 brand gewoed in een woning.

De eerste melding was een een automatisch brandalarm. Toen men ter plaatse kwam bleek er daadwerkelijk brand te zijn. Men gaf middel brand omdat niet bekend was of er nog mensen in het pand waren. De brandweer had de brand snel geblust.

Er was niemand meer in de woning. Ook forceerde de brandweer een raam om het rook te laten verdwijnen. De weg was afgesloten. Nadat de brand geblust was ventileerde men. Rond 06:30 uur keerde men terug.

Dvhn

Tv Noord