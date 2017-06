24-06-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Auto belandt in de sloot naast de A7

Scheemda - Een automobilist is zaterdagmiddag met haar voertuig in een sloot belandt.

Dit gebeurde bij de oprit A7 bij Scheemda in de richting van Groningen. De inzittenden zijn gecontroleerd in een ter plaatse gekomen ambulance. Het traumateam kon vroegtijdig gecanceld worden.