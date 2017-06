24-06-2017, Chris Kranenborg & M. Nuver & Jeroen Bos

5000 bezoekers bij open dag Finsterwolde (Video)

Finsterwolde - Spuiten leren met de brandweerslang, knippen in auto’s met red-gereedschap en rij mee met de brandweerauto. Ruim 5000 bezoekers kwamen op de dag af. Het was een mooi evenement.

Stappen in de beleveniscontainer en ervaring hoe het is om in een huis vol rook te staan. Daarnaast konden bezoekers verschillende hulpverlenersvoertuigen bekijken van onder andere politie, ambulance en de Reddingsbrigade. Iik 112Groningen was er met haar stand. Ook veel andere bedrijven deden mee waaronder de brandwondenstichting en BHVshop.nl. Zeker voor herhaling vatbaar over een paar jaar.