Veel schade na ongeval Prinsesseweg

Groningen - Op de Prinsesseweg heeft zondagavond een ongeval plaatsgevonden. Er vielen geen gewonden.

Een auto die uit de Johan Willem Frisostraat de Prinsesseweg wou oprijden zag een aankomende auto over het hoofd. Er was veel schade. Berger Poort heeft de auto's geborgen. De politie schreef de gegevens op. Ook vulde men de schadeformulieren in.

