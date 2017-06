26-06-2017, 112Gr.

Autobrand blijkt brandende vuurton bij Zeewinde

Groningen - Op de Zeewinde in Groningen stond maandagmiddag om 12:35 uur een oliedrum in de brand,deze werd als autobrand doorgegeven.Er werd rommel in het oude olievat gegooid dat gebruikt wordt als vuurkorf.

Op het terrein van een autohandelaar deed de brandweer een nacontrole en werd de kleine brand geblust. Daarna keerde men terug naar de post.