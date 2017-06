26-06-2017, Joey Lameris / Lamerisfotografie.nl

Ongeval kop/staart Europaweg Groningen

Groningen - Maandagmiddag was er een kop-staart ongeval op de Europaweg in de stad.

Over gewonden is niets bekend. Poort heeft de auto`s geborgen. Het verkeer had enige hinder door het ongeval.