26-06-2017, Jeroen Bos oldambtnu.nl & Michael Huising

Drie gewonden bij ongeval in Nieuwe Pekela

Nieuwe Pekela - Op de Lindenlaan/ Dennenlaan in Nieuwe Pekela was maandagavond om 19:30 een ongeval tussen twee voertuigen.

Drie personen(2 volwassenen en 1 kind) zijn daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend. De Voa deed onderzoek. Het MMT was er ook. De buurtkinderen kregen van de piloot een duidelijke uitleg over de helikopter. Hier kwam abrupt een einde aan toen het MMT een nieuwe melding kreeg voor een inzet naar Sneek.