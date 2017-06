26-06-2017, Patrick Wind 112Gr.

Vuurwapengevaarlijke mannen opgepakt in Groningen (Video)

Groningen - De politie heeft maandagavond twee personen (27 en 38) aangehouden op de Vondellaan. Eén was ‘vuurwapengevaarlijk’ in het verleden.

De mannen zijn aangehouden en nadere info ontbreekt. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Recherche deed onderzoek naar de toedracht. Er werd niets strafbaars gevonden. Ze worden nog verhoord. Beelden op Oogtv