26-06-2017

Containerbrand in brand Steentilstraat

Groningen - Maandag avond werd de brandweer opgeroepen voor een containerbrand in de steentilstraat in de stad.

Ter plaatse was er brand ontstaan in een afvalcontainer achter een restaurant. De brandweer heeft de container naar de voorzijde gebracht en de brand geblust. Hoe de container in brand kon vliegen is niet bekend. Men keerde na 15 minuten terug naar de kazerne.