27-06-2017, Redactie

Vertraging door glas op de weg

Groningen - Op de ringweg tussen het Julianaplein en het voormalig Europaplein t.h.v DUO lag dinsdagmorgen glas op de weg.

Het verkeer had er veel last van en er ontstond een file. Later is het glas opgeruimd en kon het verkeer weer verder.