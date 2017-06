27-06-2017, 112Gr.

Wietkwekerij opgerold in Oude Pekela

Oude Pekela - Bij de Apollolaan in Oude Pekela is maandagmiddag een kwekerij opgerold. De plantage was al leeg gehaald voordat de politie er was. Er is niemand aangehouden nog> De persoon zal worden gehoord.

Alle apparatuur is vernietigd door een speciaalm bedrijf. Stroom werd illegaal afgetapt en Enexis heeft het stroom afgesloten.