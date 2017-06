27-06-2017, Michael Huising 112Gr

Uitslaande brand aan de Phoenixweg in Veendam (Video)

Veendam - Een grote brand heeft dinsdag aan het eind van de middag een deel van het pand van Visser & Smit Hanab in de as gelegd.

De melding kwam binnen als keukenbrand, maar was al snel uitslaand. Het vuur verspreide zich snel en er ontstond een enorme zwarte rookwolk. Toch kon de snel onder controle worden gebracht en werd voorkomen dat het hele pand in vlammen opging. Het vuur sloeg tijdens het blussen over op een stuk gras achter het pand, een medewerker van een naastgelegen bedrijf wist dit snel te blussen met behulp van een handblusser. Brandweer Veendam was ter plaatse met twee blusvoertuigen en een hoogwerker, ze werden geassisteerd door het korps van Pekela. Het grootwatertransport dat ook was uitgerukt hoefde niet te worden ingezet. De doorgaande weg was tijdens de brand afgesloten.