28-06-2017, Jeroen Bos / Oldambtnu.nl

Bedrijfsbus in berm bij Bad Nieuweschans

Bad Nieuweschans - Een bedrijfsbusje van een Duits bedrijf is woensdagmiddag door een onbekend oorzaak in de berm belandt naast de oprit bij Bad Nieuweschans richting Duitsland.

Het voertuig was doorgereden naar het tankstation bij de grens overgang. Door het ongeluk is het busje beschadigd geraakt en is afgesleept door het Duitse bergingsbedrijf ADAC. De inzittenden zijn gecontroleerd in een ter plaatse gekomen ambulance. De politie maakt rapport op.