28-06-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Gasleiding geraakt bij werkzaamheden

Hoogezand - Bij werkzaamheden aan het riool bij een woning aan de Neptunus in Hoogezand is woensdagochtend een gasleiding geraakt.

De bewoners van acht woningen in het blok moesten uit voorzorg hun woning verlaten. De leerlingen van de Nico Bulderschool waren vanwege een margedag vandaag niet op school, de leraren die wel in de school aanwezig waren moesten het pand ook verlaten. Omdat de gasleiding naast de rioolleiding lag liep het gas totdat Enexis de leiding had afgesloten ook het riool in. De brandweer heeft putdeksels in de omgeving geopend om er voor te zorgen dat het gas het riool kon verlaten.