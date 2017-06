28-06-2017, Mark Heikens 112Gr.

Succesvolle oefening brandweer Woldendorp

Terminterzijl - De brandweer van Woldendorp heeft woensdagavond een oefening gehouden aan de Antoni Verburghwijk in Termunterzijl.

Even na half 8 woensdagavond kwam er bij de meldkamer een melding binnen van een woningbrand. In woning was brand ontstaan in de keuken, in het pand zouden zich op het moment van de brand nog vier personen bevinden.

De snel gearriveerde brandweer had het vuur snel onder controle en kon de vier slachtoffers uit het huis halen.

Na afloop werd er teruggeblikt op een geslaagde en succesvolle oefening.