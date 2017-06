29-06-2017, bron: www.vraaghetdepolitie.nl & Youtube foto

Kalvijn chat met ‘neppers' (Video)

Groningen - YouTuber Kalvijn(Groninger) baalt ervan dat hij op allerlei sites en apps, zoals Tinder, foto’s van zijn vriendin tegenkomt.

Mensen stelen gewoon haar identiteit! Kalvijn duikt in de wereld van nep en echt en geeft tips hoe je kunt nagaan met wie je chat. Zelf doet Kalvijn zich online ook wel eens voor als een ander en gebruikt dan ook foto’s.

Maar daar vraagt hij altijd toestemming voor. Hij vraagt zich af hoe je weet of iemand online echt is wie hij zegt dat hij is. Hij denkt zelf dat hij dat wel doorheeft. Hij ondergaat een test...

Vraaghetdepolitie