25-08-2017, Persbericht

Zaterdag de Swim Challenge!

Groningen - Nadat recentelijk bekend werd dat Arjen Robben net als vorig jaar ambassadeur zal zijn van ons omvangrijke zwemevenement en de Swim Challenge van Zoutkamp naar hartje Groningen met 20 teams inmiddels helemaal vol zit,

Daar mogen wij vanaf heden bekendmaken dat niemand minder dan Ranomi Kromowidjojo zich, naast Robben, als ambassadeur aan onze prachtige, groeiende manifestatie gaat verbinden.

Ranomi werd in 1990 geboren in Sauwerd als dochter van een Surinaams-Javaanse vader en een Nederlandse moeder. Haar achternaam Kromowidjojo is een veelvoorkomende naam in het Javaans, met elementen geleend uit het Sanskriet. Het is een samenstelling van kromo en widjojo. Kromo is krama in het Sanskriet en betekent "op volgorde." Het woord 'widjojo' is vijaya in het Sanskriet, wat zowel "overwinning" als "uitmuntendheid” kan betekenen. De samengestelde naam Kromowidjojo staat derhalve voor opeenvolgende overwinning" of "achtereenvolgende uitmuntendheid". Beide samenstellingen kloppen, want Ranomi teert inmiddels op een flink aantal opeenvolgende uitmuntende overwinningen.

De nu 26-jarige Ranomi groeide dus op in Sauwerd, op steenworp afstand van het welgevormde Reitdiep. Al op haar tiende zwom zij haar eerste Nederlandse record, dit op de 50 meter vrije slag. De rest is welhaast geschiedenis. Ranomi is meervoudig Nederlands, Europees én wereldkampioen en behaalde daarnaast maar liefst drie gouden plakken op de Olympische Spelen. Een fenomeen in het water. Ze zal zich vooral gaan richten op de City Swim en Kids Swim. Ranomi daarover: “Ik vind het een eer dat ik gevraagd ben om ambassadeur te zijn van dit hartverwarmende evenement. De combinatie zwemsport en goed doel klinkt mij als muziek in de oren, waarbij het mooi en tevens belangrijk is dat de Kids Swim voor het eerst georganiseerd wordt. Kinderen groeien tegenwoordig op met iPads, mobiele telefoons en andere gadgets. Daarom is het van essentieel belang dat we het sporten als volwassenen blijven stimuleren.”

Nu de Swim Challenge met 20 teams tot de nok toe gevuld is, gaan we proberen datzelfde voor elkaar te krijgen bij de City Swim en Kids Swim. Met de ramvolle agenda van Ranomi is de kans nihil dat ze aanwezig kan zijn op zaterdag 26 augustus, maar van afstand zal ze ons en jullie zeker assisteren in de vorm van bijvoorbeeld zwemtips of een videoboodschap. Ranomi: “Goede voorbereiding is het halve werk. Afstanden van 250 tot 750 meter en 1500 meter (respectievelijk de afstanden van de Kids Swim en City Swim, red.) zwem je niet zomaar even. Daarbij zwem je niet in rustig zwembadwater, maar in de vrije natuur. Je hebt te maken met stromingen en wisselende temperaturen. Denk dus na over je zwemkledij en ga van te voren zéker een paar keer oefenen in het zogenaamde ‘open water’. Veel succes in ieder geval en tot gauw!”

Enthousiast geworden door Ranomi? Er zijn nog genoeg plekken te verdelen voor de Kids Swim. De aanmeldingen voor de City Swim gaan hard. Het aantal deelnemers van de eerste editie in 2016 is reeds overschreven! Interesse? Inschrijven voor de Kids Swim (en City Swim) kan via https://www.groningenswimchallenge.nl/inschrijven/!

Wij van 112Groningen varen 26 augustus 0m 05:30 uur met twee boten(4 personen) mee als begeleiders, kort geleden(Juni 2017) zijn we een collega(Wim de Vries) verloren die kanker had.

Er is nu al 120.000 euro ingezameld.