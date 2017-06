29-06-2017, 112Gr.

Schoonmaakauto op hol en ramt incheckpaal Arriva

Groningen - Donderdagavond om 21:45 uur heeft een schoonmaakwagen van Hago bij het Hoofdstation in Groningen voor enige consternatie gezorgd.

Een medewerker was containers aan het legen toen hij een schoonmaakstok in de auto gooide, die kwam per ongeluk op het gaspedaal terecht, daardoor reed de wagen ongeveeer 10 meter zonder bestuurder.

1 man sprong nog net op tijd aan de kant en het wagentje kwam tegen een Arriva incheckpaal tot stilstand. Iedereen kwam met de schrik vrij. De paal had forse schade. Inchecken kon tijdelijk niet.