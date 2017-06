29-06-2017, Joey Lameris 112Gr.

Brandweer oefende drie dagen in binnenstad

Groningen - De Groninger brandweer heeft dinsdag, woensdag en donderdag realistisch geoefend in de binnenstad.

De melding was een brand in een cafe in de Peperstraat, ter plaatse trof men een paar lastige mensen aan en een pand vol met rook. Men moest vervolgens de vuurhaard localiseren, eventuele slachtoffers redden en de brand blussen. Elke dag werd er een andere ploeg ingezet. Volgens de brandweer waren het drie geslaagde oefendagen.