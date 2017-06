30-06-2017, 112Gr.

Keukenbrand Oostersingel Groningen (Video)

Groningen - In een woning aan de Oostersingel naast het UMCG heeft vrijdagmorgen brand gewoed in de keuken van de woning.

Er kwam veel rook vrij. De brand was snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. De bewoners waren niet thuis op het moment van de brand. De straat was afgezet. Salvage zal de bewoners helpen met het afhandelen van de schade. Rond 11:00 uur werd de weg weer vrijgegeven.

Tv Noord