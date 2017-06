30-06-2017, Patrick Wind 112gr

Jongetje aangereden door een automobilist

Groningen - Aan de Noorderspoorsingel heeft vrijdagavond een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser.(jongetje)

Er viel 1 gewonde. Men kwam met elkaar in botsing in een bocht. Het kind op de fiets raakte gewond maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De VOA deed onderzoek. De politie schreef de gegevens op. De straat was tijdelijk afgesloten.