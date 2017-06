30-06-2017, Patrick Wind 112gr & redactie M. Nuver & video Ramona B. & J. Wiltens

Persoon aangereden door automobilist (Video)

Groningen - Vrijdagavond een ongeval op de oprit N7 Vrijdheisplein in Groningen. Een automobilist reed een voetganger/ of fietser aan bij de oversteekplaats. Dit is nog niet bevestigd.

Het MMT uit Eelde kwam ter assistentie en landde met de traumahelikopter midden op het Vrijheidsplein(zie video). De Voa deed onderzoek naar de toedracht. Het letsel is onbekend.