Rond vier uur kwam er een melding binnen bij de meldkamer dat er net een inbraak had plaatsgevonden in een woning aan de Stelmaker in Peize. De inbrekers zouden zijn overlopen door de bewoners. De inbrekers zijn na veel duw en trekwerk de woning uit gevlucht.

Meerdere agenten werden naar Peize gestuurd om uit te kijken naar de inbrekers. Op weg naar de woning zagen agenten een auto rijden. De bestuurder reed met hoge snelheid weg in de richting van de rijksweg A28. Via de snelweg reed de auto naar Assen en reed Assen in. Op de Walakker verloor de bestuurder de macht over het stuur en kwam de auto tot stilstand. De personen in de auto vluchten uit het voertuig waarop een van de agenten een waarschuwingsschot heeft gelost. Met meerdere agenten werd in de directe omgeving gezocht en konden twee mannen worden aangehouden. Beide verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex en ingesloten voor nader onderzoek. Van het geven van een waarschuwingsschot is een geweldsrapportage opgemaakt.