01-07-2017, Mark Heikens 112Gr.

Stormschade op 't Haim in Siddeburen

Siddeburen - De brandweer van Siddeburen en Delfzijl zijn zaterdagmorgen opgeroepen voor een stormschade op ’t Haim in Siddeburen.

Door een windvlaag is een grote tak los gaan hangen in een boom. Met een hoogwerker van brandweer Delfzijl is de tak verwijderd uit de boom en in stukken gezaagd.