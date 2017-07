01-07-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Auto's beschadigd door stalen balk op de A7 bij Nuis

Nuis - Op de A7 ter hoogte van tankstation Oude Riet konden twee automobilisten een stalen balk die op de rijbaan van de A7 lag niet ontwijken en zijn er vervolgens overheen gereden.

Het eerste voertuig kreeg hierdoor een klapband en bij het twee voertuig is de balk onder tegen de bodem geklapt waardoor er vloeistoflekkage was ontstaan. De AWNB is ter plaatse gekomen voor het voertuig met de klapband maar de medewerker heeft toch besloten om het voertuig af te laten slepen omdat er mogelijk meer schade was. Voor de tweede auto is ook een berger ter plaatse gekomen die de auto afgesleept heeft. Waar de stalen balk vandaan kwam is niet bekend.