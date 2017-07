02-07-2017, Jeroen Bos / Oldambtnu.nl

Marihuana aangetroffen tijdens G20-top controle

Bad Nieuweschans - In aanloop naar de G20-top op 7 en 8 juli in Hamburg heeft de Duitse politie bij ‘elke’ grensovergang een controlepost neergezet. De kleinere grensovergangen word onregelmatig gecontroleerd.

Deze maatregel is genomen om te voorkomen dat mogelijke geweldplegers het land binnen komen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Duitse autoriteiten verwachten dat meer dan 10.000 mensen tegen de conferentie demonstreren.

Marihuana flesje



De polizei heeft in de nacht van zaterdag op zondag in een Duits voertuig gecontroleerd. De inzittenden kwamen vanuit Groningen. Tijdens de controle vond de polizei Marijuana in een flesje. Het ook wel genoemde cannabis nam de politie in beslag. Alle inzittenden werden gecontroleerd, vervolgens werd de bestuurder apart genomen voor een verklaring.

De controle bij Bad Nieuweschans duurt tot en met 10 juli, daarbij is de grenscontrole 24 uur per dag bemand.

Van de week was er ook al een controle.