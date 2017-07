02-07-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Inzet traumahelikopter in Leek trekt veel bekijks (Video)

Leek - Het personeel van de ambulance heeft zondag rond het middaguur de assistentie van het mobiel medisch team (MMT) gevraagd bij een medisch noodgeval bij het Carelsveld.

Het MMT is met de traumahelikopter vanaf vliegveld Eelde ter plaatse gekomen en na enkele rondjes cirkelen landde hij op een speelveldje langs het Carelsveld. De komst van de heli trok veel bekijks van omwonenden. Het slachtoffer is uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd waarna de helikopter weer opgestegen is.