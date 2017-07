02-07-2017, Johan Wildeboer

Fors ongeval op de Veenlaan nabij Woudbloem

Woudbloem - De hulpdiensten zijn zondagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval met beknelling op de Veenlaan bij Woudbloem

Een auto is door onbekende oorzaak van de weg geraakt en frontaal met een boom in botsing gekomen. de brandweer van Slochteren en de traumahelikopter uit Groningen zijn ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden. Later meer informatie.

Dvhn