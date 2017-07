02-07-2017, Johan Wildeboer-Groningen

Kerkuil bekneld bij Luddeweer

Luddeweer - Zondagmiddag is de brandweer van Harkstede uit gerukt voor een uil in problemen.

Aan de Luddeweersterweg in Luddeweer is door onbekende oorzaak een uil verstrikt komen te zitten in een touw. Dit touw zat in de nok van de boerderij, waardoor het niet mogelijk was om zelf het diertje te bevrijden. De dierenambulance Groningen nam daarom het besluit om de brandweer te bellen. Deze hadden een lange ladder waarmee het wel mogelijk was om het diertje te bevrijden. Na 15 minuten was de klus geklaard en keerde de brandweer terug.