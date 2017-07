02-07-2017, 112Hoogezand.nl

Motorrijder gewond bij ongeval A7

Scharmer - Een motorrijder is zondag aan het begin van de avond gewond geraakt bij een ongeluk op de A7 bij Scharmer.

Waardoor de motorrijder ten val is gekomen is niet bekend. Het slachtoffer is door medewerker van de ambulancedienst behandeld en later met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Een bergingsbedrijf heeft de motor afgevoerd.(tekst 112Hoogezand)