02-07-2017, Melarno Kraan & Jeffrey Bos

Gewonde bij ongeluk in Oude Pekela

Oude Pekela - Bij een ongeluk in Oude Pekela zijn zondagavond twee voertuigen flink beschadigd geraakt in Oude Pekela. Volgens een omstander is de bestuurder van een auto naar het ziekenhuis gebracht.

Door een voorrangsfout op de kruising van de Feiko Clockstraat en de Aa-stroom werd de bus in de zijkant geraakt.