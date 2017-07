02-07-2017, 112Gr.

The Barrel Challenge zomereditie 2017 geslaagd

Asten Noord-Brabant – Oostenrijk – Italië – Kroatië – - Afgelopen week zijn ze met dik 200 auto’s ( barrels) vertrokken vanuit Noord-Brabant om vervolgens een mooie rit naar het zuiden te maken. Wij van 112Groningen sponsorden de struners.

Hierbij kregen ze dagelijks een route met opdrachten en uitdagingen die we vervolgens s’avonds bij de controle posten weer konden inleveren waarna we de opdracht voor de volgende dag weer kregen. Dit waren hele mooie routes door bergpassen, kleine dorpjes en uitdagende wegen. De sfeer tussen iedereen was gezellig en onderweg konden we ook meegenieten van auto’s die een radiozender aan boord hadden.

S’avonds op de camping was dit dan ook te merken met brullende motoren, muziek en rookgordijnen. Ook zijn we nog verdwaald in het bos in Slovenië (navigatie wist een weg van 4 min sneller) vervolgens hebben we bijna 2 uur door het bos gereden over smalle grindpaden… gelukkig hebben we het asfalt weer gevonden om de route te hervatte.

De laatste dag hadden we het eindfeest met prijsuitreiking in Kirchberg in Tirol, helaas geen prijzen voor ons maar wel een zeer geslaagde week en een mooi avontuur!

Onze dank gaat uit naar 112 Groningen(sponsor de struners), de crew van the barrel challenge die de route heeft uitgezet, en natuurlijk onze andere sponsors

Dakar is for boys, barre challenge for real me!

Meer foto`s hier