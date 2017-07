03-07-2017, Jeffrey Bos Oldambtnu.nl/ 112Groningen

Buggy geschept door automobilist in Oude Pekela

Oude Pekela - De hulpdiensten werden maandagmiddag opgeroepen voor een ongeval bij het sportterrein in Oude Pekela.

Bij een oversteekplaats werd een kind in een buggy geschept door een automobilist(e). De trauma helikopter uit eelde landde op de naastgelegen parkeerplaats om het ambulancepersoneel te assisteren. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen met spoed overgebracht naar het UMCG in Groningen.